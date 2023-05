Wenger e il gol del City contro il Real con palla (forse) uscita: “Var doveva intervenire”

Ha fatto molto discutere la rete del pareggio del Manchester City contro il Real Madrid a firma di Kevin De Bruyne nella semifinale d'andata di Champions League. Non solo per la bellezza del gol in sé, quanto per tutta l'azione che sarebbe stata viziata da un errore arbitrale. Infatti, tutto sarebbe partito da un controllo di Bernardo Silva con la sfera fuori dal campo . Sul momento in tanti si sono lamentati tra i Blancos ma, alla fine, la marcatura è stata convalidata. A parlare di tutto questo è stato a beIN Sports Arsene Wenger , Chief of Global Football Development della FIFA.

ERRORE - "Il Var normalmente dovrebbe verificare se un gol è regolare o meno. In una situazione del genere, devono intervenire e non sono andati abbastanza indietro (con le immagini ndr) per controllare se la palla era fuori o no o. Penso che in questo caso sia la seconda opsione. Il Var non può controllare solo a bordo campo, solo sulla linea di porta. Il Var è stato creato per prendere decisioni più giuste basate sui fatti: la palla è dentro o fuori? Il Var deve intervenire e prendere la decisione giusta, questo è quello che deve accadere al 100%. Al momento, credo che non possiamo controllare a bordo campo se la palla è dentro o fuori al VAR. Ma ora abbiamo un chip nella sfera e con un chip nella palla si può controllare", il commento di Wenger riportato anche dal Mirror.