Werner non segna, la moglie di Thiago Silva non ci sta: “Questo qui non fa gol”

La signora Isabele Silva non ci sta e si sfoga contro l'attaccante tedesco

1-1 a Valdebebas tra Real Madrid e Chelsea nell'andata delle semifinali di Champions League. Dopo il vantaggio firmato Pulisic è stato Benzema a riportare il punteggio in parità. Eppure i blues avrebbero avuto diverse occasioni per strappare la posta piena. Peccato che alcune di queste siano capitate a Timo Werner che non ha vissuto certo una serata positiva. Tante le polemiche sul suo rendimento e tra i vari pareri apparsi sui social, a far discutere ce ne è uno molto importante: quello della moglie di... Thiago Silva .

Complice un errore ad inizio gara e poi a diverse occasioni non sfruttate nella ripresa sul punteggio di 1-1, Werner in particolare è finito nel mirino della signora Silva. La moglie di Thiago, difensore blues appunto, come riporta anche il Mirror, con una serie di stories su Instagram si è sfogata a proposito della mancanza di gol dovuta agli errori dell'attaccante. "Non è possibile, questo deve essere il karma. In ogni squadra in cui Thiago si trasferisce c'è un attaccante che non segna", ha detto la signora Isabele in merito alle diverse occasioni non sfruttate dal Chelsea contro il Real Madrid. In particolare su Werner: "Come si chiama questo? Wer, Wern, sì Werner. Non segna".