Women’s Champions League: 35 mila a Torino per la finale Barcellona-Lione

Superata la quota di 35.000 biglietti venduti per la sfida tra le campionesse d'Europa in carica e le francesi che avevano alzato il trofeo dal 2016 al 2020.

L'attesa è finita. Domani, sabato 21 maggio, è il grande giorno della finale di UEFA Women's Champions League: di fronte, il Barcellona campione d'Europa in carica e il Lione, che aveva conquistato le precedenti cinque edizioni dal 2016 al 2020. C'è grande attesa a Torino e allo Juventus Stadium: in città, da giorni ci sono bandiere blu con il logo della Women's Champions League a decorare il centro storico e la zona delle stazioni ferroviarie, mentre lo stadio si prepara ad accogliere i tifosi provenienti dalla Spagna e dalla Francia, oltre ai tanti appassionati italiani che arriveranno per godersi uno spettacolo unico. La prevendita ha superato quota 35.000, per un evento che torna a giocarsi in Italia a distanza di sei anni dalla sfida di Reggio Emilia tra Lione e Wolfsburg che aprì la serie vincente della squadra francese: di questi, circa 13.000 provenienti da Barcellona e circa 3.500 dalla Francia. Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per la partita, a partire da 10 euro.

A guidare il Barcellona ci sarà il pallone d'oro in carica Alexia Putellas, capocannoniere della Women's Champions League con dieci reti, le stesse segnate dalla tedesca Tabea Wassmuth del Wolfsburg, quest'ultimo eliminato proprio dalle blaugrana. Nel Lione, invece, occhi sulla campionessa norvegese Ada Hegerberg, miglior marcatrice di tutti i tempi della competizione e che nel 2019 - quando Barcellona e Lione si trovarono di fronte in finale, a Budapest - segnò tre gol in 17 minuti, tra il 14' e il 30', in una finale dominata dal Lione (4-1). Per le francesi sarà la decima finale di UEFA Women's Champions League, con la possibilità di alzare per l'ottava volta il trofeo: il capitano è Wendie Renard, l'unica donna della storia del calcio ad aver superato le 100 presenze nella competizione. Decima finale su dieci per Renard e per il portiere Bouhaddi, che - al pari dell'attaccante Eugenie Le Sommer - puntano a vincere l'ottava Champions League della loro carriera.