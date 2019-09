Youth League, poker secco dell’Inter allo Slavia Praga. Pareggio fra Napoli e Liverpool

Esordio vincente e convincente per l’Inter Under 19 nella prima partita di Youth League contro lo Slavia Praga: 4-0 con doppietta dello scatenato Esposito e reti di Oristanio e Vergani, quest’ultimo su calcio di rigore. La formazione di Madonna può dirsi soddisfatta per i primi 3 punti, in attesa della sfida al Barcellona del prossimo turno. Sfuma invece a un minuto dalla fine il successo al Napoli contro il Liverpool nella prima giornata della competizione: finisce 1-1, azzurri avanti al 29′ con Mancino, pareggio al minuto 89 di Stewart. Comunque un bel risultato per l’undici di mister Roberto Baronio, che ha pagato un secondo tempo troppo blando e permissivo. Domani, mercoledì 18 settembre, le sfide fra Atletico Madrid e Juventus e fra Dinamo Zagabria e Atalanta.