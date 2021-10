Zenit-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida di Champions League

Redazione ITASportPress

Zenit-Juventus si gioca questa sera 20 ottobre 2021 per la terza giornata del girone di Champions League. Ghiotta occasione per i bianconeri per confermarsi in vetta al raggruppamento che, al momento, li vede a punteggio pieno davanti a Chelsea, Zenit appunto e Malmoe.

Zenit-Juventus, le probabili formazioni

Questi i possibili 22 scelti dai due allenatori Semak e Allegri per Zenit-Juventus:

ZENIT (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudinho.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Zenit-Juventus, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League, si giocherà come detto mercoledì 20 ottobre 2021 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21,00.

Il match che vedrà protagoniste i russi e gli italiani verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video ovvero la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior partita del mercoledì di Champions League.

La sfida sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick. Ovviamente il match potrà essere seguito live in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone o ancora su dispositivi come pc e notebook. Nel primo caso sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, mentre nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Un’ulteriore alternativa per guardare in diretta Zenit-Juventus è rappresentata dall’app presente su Sky Q.