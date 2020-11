Zenit-Lazio diretta e streaming Champions League, dove vedere il match oggi

Zenit-Lazio si gioca oggi mercoledì 4 novembre 2020 per la terza sfida del girone di Champions League. In Russia, i biancocelesti cercano di fare risultato nonostante la difficile situazione della rosa legata ai motivi ben noti dei contagi da coronavirus.

Zenit-Lazio, le probabili formazioni

Formazione decisa per i padroni di casa dello Zenit. Tra i pali ci sarà Kerzhakov. In difesa Karavaev, Lovren, Rakitskiy e Douglas Santos; Wendel, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin. Qualche dubbio per Simone Inzaghi che deve decidere come schierare la sua Lazio. Ancora out Strakosha. In porta ci sarà Reina. Difesa composta da Luiz Felipe, Hoedt e Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, MilinkovicSavic, Fares agiranno in mezzo al campo. In avanti dovrebbero giocare A. Pereira e Muriqi con Immobile che non è partito per la trasferta di Coppa.

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, MilinkovicSavic, Fares; A. Pereira, Muriqi.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Zenit-Lazio si gioca, come detto, oggi mercoledì 4 novembre 2020 in Russia, allo stadio San Pietroburgo. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 18:55 italiane. La partita tra i russi e gli italiani verrà trasmessa in televisione da Sky: canale di riferimento del match sarà Sky Sport Uno, numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre.

La sfida Zenit-Lazio sarà disponibile anche in streaming per tutti coloro che sono abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati. Per seguire la gara occorrerà scaricare l’app su pc, smartphone o tablet e godersi lo spettacolo della Champions League. Come ultima alternativa, c’è Now TV, registrandosi e acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma web.