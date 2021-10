Zenit, Semak sfida la Juventus: “Loro una macchina per fare risultati sarà gara dura”

Il tecnico dei russi alla vigilia del match di Champions League

Sulla squadra e sugli infortunati: "Diciamo che stanno tutti bene: tranne Ozdoev. Gli altri sono tutti sono in gruppo", ha esordito Semak. "Il nostro schema di gioco? Il nostro modo di giocare non cambia ma ci saranno accorgimenti su alcuni aspetti importanti". "Il nostro attacco e le parole di Lovren sui problemi in avanti? Con lui non ci sono problemi. In una stagione c'è chi gioca meglio o peggio, dipende dal momento. Diciamo che in allenamento la squadra finalizza male e allora anche in partita sbaglia. Contro l'Arsenal Tula c'è stato un errore grave e abbiamo preso gol. Bisogna far più gol, una rete non basta e non è sufficiente come potrebbe esserlo per la Juventus".