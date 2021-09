Zola avvisa la Juventus: “Contro Chelsea mi aspetto qualcosa da Allegri. E su Lukaku…”

L'ex fantasista "gioca" Juventus-Chelsea di Champions League

LE DUE SQUADRE - "Tuchel aveva già una squadra di grandissimo valore, con qualche lacuna: quella principale riguardava un riferimento di peso in attacco e con Lukaku ha preso probabilmente il meglio che c’è in giro, raggiungendo quindi almeno in teoria l’obiettivo. Per la Juventus il discorso è diverso: ha perso un campione assoluto e straordinario e l’ha fatto nell’ottica di una ricostruzione, all’insegna della gioventù. Presumo che l’idea sia quella di un processo di ristrutturazione per tornare con il tempo ad essere competitivi come prima". E ancora su Lukaku: "Lukaku ha faticato sempre contro Chiellini e Bonucci? Contro Giorgio faticano tutti gli attaccanti: è un highlander, forse l’ultimo dei grandi marcatori. Credo però che il Chelsea non sia solo Lukaku: pensare a come fermarlo è una chiave importante, ma non è l’unica. Tuchel ha tante altre armi, da Havertz a Ziyech. E sono tutte molto pericolose".