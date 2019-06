Coppa America, l’interista Lautaro spinge l’Argentina ai quarti

L’Argentina resta aggrappata alla Coppa America dopo aver battuto il Qatar per 2-0. In gol Lautaro Martinez in avvio di gara e poi nel finale raddoppia Aguero con un bel diagonale che vale la qualificazione ai quarti dell’Albiceleste. Una vittoria che vale molto per il passaggio del turno grazie alla Colombia, che aveva già vinto il gruppo B e non ha comunque fatto sconti al Paraguay. La rete di Cuelar è valsa l’1-0 ai Cafeteros. Con questo risultato, il Perù è sicuro di essere tra le due migliori terze, mentre il Paraguay potrà farcela solo in caso di pareggio tra Giappone ed Ecuador.