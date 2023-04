Inter, Marotta: “Inzaghi? Ha contratto pluriennale ma senza Champions…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Juventus, match valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, c'è spazio per parlare anche di altre situazioni extra. Quella che preme di più in casa nerazzurra è legata alla direzione tecnica, la quale sta deludendo le aspettative. Ai microfoni di Sportmediaset si è espresso l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, lanciando piena fiducia all'ex Lazio. "Abbiamo fiducia in Simone Inzaghi e lo abbiamo detto. C'è un rapporto fiduciario pluriennale con lui, siamo contenti, abbiamo tre obiettivi diversi, ci giochiamo un po' tutto ancora. In campionato siamo un po' discontinui - ammette Marotta a SportMediaset -, mancano 27 punti, dobbiamo ritrovare la continuità smarrita. Stasera ci giochiamo una semifinale, la settimana prossima un quarto di Champions. Il cammino è stato abbastanza importante. La cosa più importante per il club è la Champions, immaginare di essere fuori vorrebbe dire rivedere tutti i piani per l'anno prossimo".