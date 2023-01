Genoa, Gilardino presenta la Roma: “Coda dall’inizio. Criscito? Valore aggiunto”

L'allenatore del Genoa Alberto Gilardino ha presentato la sfida di domani contro la Roma

Redazione ITASportPress

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Genoa, gara dei quarti di finale di Coppa Italia che si giocherà domani sera, giovedì 12 gennaio, alle ore 21. "C’è stato modo di lavorare bene, con entusiasmo e voglia. Quello che ho visto da parte dei ragazzi è stato un impegno costante e con grande partecipazione".

"Per me tutti i giocatori della rosa sono fondamentali. Quindi, se dovessi fare delle scelte diverse dalle ultime partite, è solo perché ritengo che in questo momento ci sia bisogno di tutti. C’è sicuramente la volontà di dare spazio a giocatori che hanno accumulato fin qui poco minutaggio o chi non ha giocato per nulla. Ad esempio in porta giocherà Martinez: abbiamo due portieri molto ma molto forti. Farà delle valutazioni di partita in partita, ma domani giocherà sicuramente lo spagnolo".

Capitolo Massimo Coda. Il centravanti è al centro di varie voci di mercato che vedrebbero un suo ritorno al Benevento. Gilardino ha voluto dare fiducia al suo attaccante in vista della trasferta dell'Olimpico. "Domani Massimo Coda giocherà dall’inizio, dovrà fare la prestazione, dovrà dare una mano ai compagni: chiedo solo quello, e so che da parte sua deve essere mentalizzato in quello. Non dev’essere ossessionato dal gol, ma deve fare la prestazione, deve giocare per i compagni, credo che questa sia la cosa fondamentale".

Roma che ha iniziato il 2023 con una vittoria e un pareggio. Una partita complicata per il Genoa che andrà all'Olimpico con il piglio di chi vuole fare uno scherzetto ai padroni di casa sulla carta favoriti. "Hanno trovato il gol su calci piazzati in più del 47%. E’ una squadra strutturata che ha tempi di inserimento importanti, ha giocatori che calciano molto bene. Oltre questo, è una squadra completa in tutti i reparti. E' fonte di ispirazione poter incontrare un allenatore come Mourinho, perché sono un allenatore giovane ed è per me un grande onore potermi confrontare con lui. Sappiamo che è una squadra forte, conosciamo le loro grandi qualità. Vogliamo andare a Roma per poter difenderci e sacrificarci, ma anche dire la nostra: quando avremo la palla dovremo cercare di determinare concretamente".

Sul ritorno di una bandiera come Criscito, Alberto Gilardino è stato molto chiaro: "Mimmo ha lavorato molto bene in questi giorni, come tutti gli altri ragazzi: se ci sarà modo di fargli fare un po’ di minutaggio domani a partita in corso, assolutamente sì. Si è messo subito a disposizione ed è sicuramente un valore aggiunto".