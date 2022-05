All’Inter la Coppa Italia, Perisic spegne la Juve che chiude a zero titoli

Per l'Inter una vittoria rocambolesca centrata ai supplementari

Finale di Coppa Italia rocambolesca all'Olimpico decisa ai supplementari da Perisic che con una doppietta ha affondato la Juventus e fatto vincere il trofeo all'Inter. I nerazzurri dopo 11 anni si riprendono la Coppa Italia, l'ottava della storia. Secondo titolo stagionale conquistato dall'Inter ai danni della Juve che dopo 11 anni chiude la stagione a zero titoli. Partita molto equilibrata decisa da episodi con Perisic da una parte e Morata dall'altra decisivi ma il croato ha trasformato un penalty e poi realizzato un gran gol che ha chiuso la partita sul 4-2. Partenza feroce dei nerazzurri che passano al 6’ con Barella. La Juve reagisce e ribalta la gara in 2’ con le reti di Morata (su tiro di Alex Sandro) e Vlahovic tra il 50’ e il 52’. A 10’ dalla fine Calhanoglu pareggia su rigore. Nel primo supplementare, Perisic segna il 3-2 ancora su rigore e il 4-2 con un sinistro all’incrocio. Espulso Allegri. Secondo titolo stagionale per Inzaghi che adesso con più entusiasmo ricaricherà la squadra per lo scudetto.