Atalanta, Gasperini: “Ottima reazione dopo il pari. Se fossimo più cinici…”

L’Atalanta spazza via il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri si impongono con un agevole 3-1. Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: “La gara è stata buona. Quando non si chiude, però, si rischia di prendere il pari. Così è successo e abbiamo dovuto rifare tutto partendo da zero. Abbiamo condotto comunque una partita positiva. Ottima anche la reazione. La squadra sta bene e gioca con qualità. Siamo in un buon momento. Se fossimo più prolifici, chiuderemmo prima la pratica. Le partite sono tante. Stasera abbiamo inserito giocatori con meno minuti nelle gambe. Questo vuol dire allargare la base. L’ambiente ha fatto bene a tanti giocatori. Si sa che Murial dispone di ottime qualità. Gli mancava solo una certa continuità e qui a Bergamo la sta trovando. Ha giocato praticamente tutte le partite da protagonista. La Coppa Italia è una competizione che si gioca in pochissimo tempo, con poche partite. Noi ci teniamo. La sconfitta in finale di Coppa Italia nel 2019 ci è rimasta indigesta”.