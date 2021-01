Atalanta, Gasperini: “Vittoria di carattere. Se ripenso al fallo di mano su Bastos nel 2019…”

La Coppa Italia entra nel vivo e l’Atalanta sogna in grande. I nerazzurri superano la Lazio in quella che è la rivincita della finale dell’edizione 2018/19. Ora la formazione bergamasca sfiderà la vincente tra Napoli e Spezia.

LE PAROLE DI GASPERINI

Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza la vittoria della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: “E’ stata una gara avvincente, bellissima per certi aspetti. Siamo partiti bene, poi sull’1-0 abbiamo un po’ smesso di giocare, sbagliando tanto. Quando la Lazio ha ribaltato il risultato abbiamo ripreso a giocare. Il rosso a Palomino sembrava avesse complicato tutti, ma siamo venuti fuori sbagliando anche un rigore. Gli ultimi 10’ è stata una grande esercitazione difensiva. Adesso siamo in semifinale ed è un ottimo traguardo. Muriel? Volevamo sfruttarlo soprattutto in vantaggio, ma abbiamo perso troppi palloni. Eravamo apprensivi e abbiamo buttato via qualche pallone di troppo Rivincita? Quella del 2019 era la finale e l’errore sul rigore non fischiato per il fallo di mano di Bastos è stato pesante. Oggi siamo rimasti in dieci con qualcosa da ridire ma siamo riusciti a vincere lo stesso”.