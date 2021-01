Atalanta, Gosens: “Queste sono le vittorie più belle, vogliamo arrivare fino in fondo”

L’Atalanta supera il turno in Coppa Italia: battuta la Lazio in rimonta per 3-2. I nerazzurri passano in semifinale nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Ora affronteranno la vincente tra Napoli e Spezia.

LE PAROLE DI GOSENS

L’esterno nerazzurro Robin Gosens commenta il risultato ai microfoni di Rai Sport: “Sono queste le vittorie più belle nel calcio. Vuol dire che siamo una squadra vera. Ricordo solo un’occasione grande da parte della Lazio, per il resto non abbiamo mai rischiato. Peccato per il giallo contro il Milan, non sarò in campo contro la Lazio. Ci penseranno i miei compagni. Vogliamo arrivare fino in fondo in ogni competizione. Anche la Coppa Italia è un nostro obiettivo. Stiamo facendo bene anche in campionato”.