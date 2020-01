Atalanta in trasferta a Firenze, il Papu Gomez sfida i compagni a Ludo

L’Atalanta non vuole smettere di sorprendere. Dopo aver agganciato la Roma al quarto posto in Serie A, i bergamaschi si tuffano sulla Coppa Italia, con l’obiettivo di ripetere l’ottima cavalcata dell’anno scorso, terminata con la finale persa contro la Lazio. L’avversario sarà ancora la Fiorentina, incrociata nella semifinale dell’ultima edizione. Durante il viaggio in treno, Alejandro “Papu” Gomez ha coinvolto alcuni compagni a Ludo Star, un gioco di società virtuale, consistente nel lancio di dadi e nello svolgimento di un percorso. A sfidare l’estroverso argentino ci hanno pensato Josip Ilicic, Luis Muriel e Marco Sportiello. Chi avrà vinto?