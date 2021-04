Atalanta-Juventus finale con spettatori allo stadio

Passi avanti verso la normalità

Piano piano il calcio comincia a tornare alla normalità. Il ritorno del pubblico allo stadio è il primo passo anche se prima di vedere uno stadio nuovamente gremito in ogni ordine di posto ci vorrà del tempo. Intanto la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma al Mapei Stadium il prossimo 19 maggio, sarà aperta al pubblico. L'impianto, infatti, sarà accessibile ai tifosi per il 20% della capienza totale e a confermarlo è stato Andrea Costa, Sottosegretario di Stato alla Salute: "Dopo essermi confrontato con il Ministro, Roberto Speranza, confermo la disponibilità del Governo ad aprire lo stadio ai tifosi al 20% della capienza. Il Cts, in queste ore, sta studiando un protocollo per permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio e seguire la partita in sicurezza, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid".