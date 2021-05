Atalanta-Juventus finale Coppa Italia diretta e streaming, dove vedere il match

Si gioca questa sera l'ultimo atto del torneo con nerazzurri e bianconeri impegnati al Mapei Stadium

Ancora qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre. L'Atalanta di Gasperinipotrebbe affidarsi a Gollini in porta; Toloi, Romero, Palomino in difesa; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina in mezzo al campo con Zapata unica punta. Scalpita Muriel in panchina. La Juventus, dal canto suo, potrebbe optare per Buffon tra i pali; difesa composta da Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo con Bonucci out per un problema fisico. Centrocampo con McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa. In avanti Dybala e Cristiano Ronaldo.