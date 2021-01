Atalanta-Lazio diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Atalanta-Lazio si gioca questa sera 27 gennaio 2021 alle ore 17.45 per la Coppa Italia. Nerazzurri contro biancocelesti in una sfida ad eliminazione diretta che darà l’accesso alle semifinali del torneo.

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

Possibile un po’ di turnover per entrambe le squadre che pensano anche al campionato dove si punta alle posizioni che valgono la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L’Atalanta di Gasperini dovrebbe schierarsi con Gollini in porta; difesa affidata a Toloi, Romero, Palomino; centrocampo con Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; doppio trequartista con Miranchuk e Malinovskyi alle spalle di Muriel. Diversi cambi nella Lazio di Simone Inzaghi che potrebbe scendere in campo con Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, MilinkovicSavic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Muriqi, A, Pereira.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel.

LAZIO (3-5-2-): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Muriqi, A, Pereira.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Atalanta-Lazio si giocherà, come detto, oggi mercoledì 27 gennaio alle ore 17.45. Si giocherà al Gewiss Stadium, vuoto, senza pubblico, per via delle norme anti-Covid 19. L’arbitro sarà Luca Pairetto.

Come tutte le partite della Coppa Italia, anche la sfida tra nerazzurri e biancocelesti sarà un’esclusiva della Rai, che detiene i diritti dell’intera competizione. La partita odierna sarà visibile in particolare su Rai Due. Post-partita e interviste dei protagonisti sul canale Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre), a partire dal fischio finale della partita.

La gara Atalanta-Lazio ovviamente sarà visibile anche in live streaming, grazie alla piattaforma Rai Play. Basterà scaricare l’applicazione da tablet o da smartphone, o in alternativa, collegarsi al sito ufficiale dI RaiPlay da computer. In questo modo sarà possibile godersi lo spettacolo della Coppa Italia comodamente. Occorrerà solo una connessione a internet stabile.