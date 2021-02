Atalanta-Napoli diretta tv Rai e streaming: dove vedere il match di Coppa Italia

Atalanta-Napoli si gioca questa sera, mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 20.45. La sfida sarà valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si parte dallo 0-0 dell’andata.

Atalanta-Napoli, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per entrambi i tecnici che alla vigilia non hanno dato troppe indicazioni. Potrebbe scegliere il doppio attaccante Gasperini che vede il suo undici titolare con Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. Meno risorse per il Napoli di Gattuso alle prese con una vera e propria emergenza in difesa. Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Atalanta-Napoli si giocherà, come detto, oggi al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 20.45 di mercoledì 10 febbraio 2021. Il calcio d’inizio alle ore 20.45. Si riparte dallo 0-0 dell’andata, risultato che lascia ampio margine ad entrambe le squadre per qualificarsi. In caso di pari senza reti al 90′, si andrà ai supplementari e in seguito agli eventuali calci di rigore. L’arbitro sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1.

Per vedere la partita tra nerazzurri e partenopei basterà sintonizzarsi sui canali Rai. Sarà la Rai, infatti, a trasmettere Atalanta-Napoli in diretta esclusiva, come tutti gli altri match della coppa nazionale. Il canale di riferimento sarà in particolare Rai Uno a che in HD al canale 501. Il post gara poi si terrà anche su Rai Sport, al canale 57 del digitale.

Si potrà seguire Atalanta-Napoli in diretta streaming gratuita sui siti di riferimento della rete nazionale. Basterà infatti collegarsi al sito della Rai, oppure al sito di RaiPlay, oppure scaricare l’applicazione Rai Play, per poi selezionare il canale in palinsesto e seguire il match.