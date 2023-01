Atalanta-Spezia Coppa Italia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 15 per la sfida di Coppa.

Continuano gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023 e oggi, giovedì 19 gennaio, ecco in programma anche Atalanta-Spezia . Il match tra gli uomini di Gasperini e quelli di Gotti è inj programma in quel di Bergamo dalle ore 15:00.

La partita vede i nerazzurri di Gasperini arrivare sulle ali dell'entusiasmo dopo l'8-2 rifilato a Bergamo in campionato alla Salernitana. Una risultato che ha fatto scalpore. Sta facendo bene anche lo Spezia di Gotti che potrebbe ricorrere a qualche cambio per dosare le energie.

L'Atalanta potrebbe affidarsi a Muriel e Zapata in avanti e dunque dare riposo a Lookman. In mezzo al campo Ederson e Pasalic con Koopmeiners che dovrebbe essere schierato. In difesa Djimsiti con Demiral e Okoli. Riposo per Toloi e Palomino. In porta Sportiello più di Musso.