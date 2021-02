Atalanta, Zapata: “Mio gol importante ma abbiamo sfruttato le occasioni”

Una notte indimenticabile per l’Atalanta che battendo il Napoli al Gewiss Stadium, ha conquistato la finale di Coppa Italia. La Dea ha aperto le marcature con una bellissima rete di Duvan Zapata bravo a sfruttare con la sua fisicità le occasioni da gol. Il commento ai microfoni della Rai di Zapata al temine del match: “Sì è stato un gol importante che ha sbloccato il match ma era più importante come si esprimeva la squadra che non ha mai mollato nonostante le difficoltà. Oggi siamo riusciti a vincere e andare in finale e questo era il nostro obiettivo. La squadra ha tenuto bene e nonostante qualche errore commesso abbiamo sfruttato le occasioni davanti. Dedico il mio gol alla mia famiglia, moglie e figli”.