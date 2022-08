Audero fa il fenomeno e la Sampdoria batte la Reggina 1-0

La Sampdoria con un gol di Sabiri su rigore nella ripresa, ha battuto la Reggina per 1-0 passando il turno di Coppa Italia. Bene la squadra calabrese che ha messo in grande difficoltà i blucerchiati che hanno rischiato nel finale di subire il pareggio. Grande protagonista è stato il portiere blucerchiato Audero che ha parato un rigore a Cicerelli e salvando altre volte la porta ligure. Scintille nel finale con alcuni episodi dubbi e l'arbitro Ferrieri Caputi protagonista con un gol annullato e un rigore assegnato alla Reggina dopo aver consultato il Var. Giampaolo vince la prima ufficiale ma esce soddisfatto anche Pippo Inzaghi che ha visto una buona Reggina, organizzata e arrembante. Ai sedicesimi di Coppa Italia la Sampdoria sfiderà il Cittadella .

Note: ammoniti al 17′ p.t. Fabbian, al 7′ s.t. Cionek per gioco scorretto, al 40′ s.t. Canotto per proteste, al 49′ s.t. Gagliolo per gioco scorretto; recupero 3′ p.t. e 9′ s.t.; abbonati 13.137 (rateo 146.478 euro), paganti 1.756 (incasso 23.293 euro); terreno di gioco in buone condizioni.