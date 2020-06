Balzaretti: “Finale Coppa Italia equilibrata. Sarri rimandato per il gioco”

Federico Balzaretti, ex difensore di Juventus e Roma e ora opinionista tv per DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per parlare della Coppa Italia, dalle due semifinali, fino ad un pronostico sulla finalissima tra Napoli e Juventus con particolare attenzione al mister Maurizio Sarri e al suo percorso i bianconero.

COPPA – “Napoli-Inter rispetto a Juventus-Milan mi è sembrata una partita vera, le due squadre stavano meglio fisicamente”, ha esordito Balzaretti. “Sicuramente in questo momento la parte fisica ha importanza, la partita è sembrata più viva e più vera. Juventus-Milan ha avuto ritmi più lenti, mancava un po’ di brillantezza e di lucidità nelle scelte. Ma è tutto normale considerati i tre mesi di inattività che per un calciatore sono un’eternità”. E sulla finale: “Penso che sarà una gara equilibrata. C’è del divario ma non così grande”.

SARRI – Infine, un pensiero su mister Sarri, spesso criticato per la qualità del gioco espresso e le visibili difficoltà spesso incontrate nel chiudere le gare: “Quanto si gioca Sarri? Penso in questo momento non sia in discussione. Vero è che mancano degli obiettivi ma discuterlo ora non è positivo. Credo che nel mondo del calcio tutti siano sotto la lente d’ingrandimento sempre. In ogni caso vincere la finale di Coppa Italia può dare entusiasmo. Ora non sarebbe corretto dare giudizi, ma sicuramente fino al pre Covid a livello di risultati era stato positivo, ma è stato preso per portare un gioco diverso e quello probabilmente ancora è mancato, soprattutto come continuità. Per questo motivo direi rimandato, anche se i risultati fin qui sono dalla sua parte”.