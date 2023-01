Barak piega la Sampdoria e porta la Fiorentina ai quarti

Contro una Sampdoria spenta e poco incisiva in attacco, la Fiorentina vince 1-0 al Franchi. Sarà la squadra di Italiano ad affrontare il Torino ai quarti di finale di Coppa Italia. La compagine toscana vince grazie alla rete di Barak nel primo tempo. Nulla da fare per i blucerchiati, eliminati dalla competizione, che adesso dovranno rituffarsi sul campionato per cercare la salvezza.

Note: espulso al 48′ s.t. Murillo per doppia ammonizione; ammoniti al 24′ p.t. Sabiri, al 32′ p.t. Amrabat, al 9′ s.t. Murillo, al 43′ s.t. Rincón per gioco scorretto, al 50′ s.t. Contini per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.