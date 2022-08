Bari travolge il Verona (tripletta Cheddira), l’Ascoli elimina il Venezia

La Coppa Italia perde due venete. Nelle partite di questo pomeriggio, l'Ascoli ha vinto 3-2 a Venezia in un match rocambolesco con tante emozioni nel finale, mentre al Bentegodi il Bari ha battuto il Verona a sorpresa col punteggio di 4-1. Scaligeri in 10 dal 69' per il doppio giallo a Faraoni ma molto disattenti questa sera. Il Venezia falcidiato dalle assenze causa Covid è uscito a testa alta dal Penzo. A decidere la gara, il gol di Fontana nel recupero di un convulso finale, che aveva visto i lagunari sperare dopo la doppietta di Mikaelsson quasi allo scadere, una doppietta che aveva portato il match sul 2-2 dopo un vantaggio ascolano (0-2 fino all' '88) che non lasciava dubbi. Respiro di sollievo per Bucchi. L'Ascoli ai sedicesimi affronterà la Sampdoria. Il Bari invece sostenuto a Verona da molti sostenitori pugliesi, ha giocato una grande partita specie nel primo tempo chiuso col vantaggio di due gol. Eppure era andato in vantaggio il Verona con la rete di Lasagna al 16' ma poi l'Hellas si è afflosciata subendo la rimonta prima del duplice fischio con i gol di Folorunsho e Cheddira. Nella ripresa si è poi scatenato Cheddira che ha segnato una doppietta chiudendo il match sul 4-1. Difesa gialloblu' da rivedere totalmente. Debutto amaro al Bentegodi del tecnico Cioffi. Il Bari sfiderà ad ottobre una tra Salernitana e Parma per il match dei sedicesimi di Coppa Italia.