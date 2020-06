Benitez diventa tifoso: “Coppa Italia? Spero vinca il Napoli”

Rafa Benitez non dimentica il Napoli e fa il tifo per gli azzurri nella finalissima di Coppa Italia di questa sera contro la Juventus. Parlando al Corriere dello Sport, il tecnico spagnolo ha affrontato diversi temi dell’attualità calcistica, compreso l’appuntamento odierno che consegnerà il trofeo ad una delle due squadre.

Benitez: “Spero vinca il Napoli”

“Scegliere tra Juventus e Napoli? Visto il mio passato e conosciuti i miei sentimenti, io sto con il Napoli. Ho grande rispetto per la Juventus, club che ha Storia indiscutibile, ma i miei due anni partenopei restano indimenticabili. Città meravigliosa e bellissima, pubblico eccezionale, caldo come pochi: spero che il destino sia con loro”, ha detto Benitez che ha ricordato anche la Supercoppa con gli azzurri a Doha: “La Supercoppa dà una dimensione più ampia e poi quel successo lo celebrammo su un palcoscenico internazionale. Dal punto di vista tecnico, penso che giocammo una gran partita contro la Fiorentina, all’Olimpico; ma da quello mediatico e anche ambientale, visto che eravamo in prossimità del Natale, fu più fashion il trionfo in Qatar, che ebbe anche modo di regalare il pathos dei rigori. Insomma, ci furono tutti gli ingredienti per arricchire quella notte e poi, non devo certo ricordarlo io, per i napoletani battere la Juventus dà un sapore particolare”. Sui protagonisti: “Cristiano Ronaldo o Mertens, Dybala o Insigne? Le partite non sono sfide personali, però è chiaro che chi ha talento ha maggior possibilità di prendersi la scena. Ci sono calciatori di grande qualità e dico la verità: fatico a preferirne uno. Io, in ogni caso, spero che sia azzurro l’uomo del match…”.

PER TUTTE LE NOTIZIE SUL GOSSIP CLICCA QUI