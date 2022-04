Bernardeschi affonda la Fiorentina e porta la Juventus in finale di Coppa Italia

Bianconeri per il secondo anno consecutivo in finale di Coppa Italia

Dopo la vittoria al Franchi, la Juventus si ripete anche nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia e supera la Fiorentina capitolata allo Stadium con il risultato di 2-0. Stasera ha deciso il match l'ex viola Bernardeschi nel primo tempo poi in pieno recupero Danilo ha siglato il 2-0. La Juventus in finale a Roma l'11 maggio affronterà l'Inter che ieri ha eliminato il Milan. Stasera i bianconeri hanno avuto la meglio giocando una partita intensa e con organizzazione. La Fiorentina invece è andata a fiammate ma non è stata lucida nelle occasioni costruite. Il successo bianconero è meritato e Allegri può festeggiare questo traguardo in Coppa Italia dopo le difficoltà in campionato. Per la Juventus è la seconda finale consecutiva e dopo l'Atalanta sulla sua strada troverà un'altra formazione nerazzurra.