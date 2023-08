Bologna supera il Cesena 2-0 e passa al terzo turno di Coppa Italia

In Coppa Italia avanza anche il Bologna che nel derby col Cesena prevale per 2-0. Rossoblù che avanzano al terzo turno di Coppa Italia. Al Dall'Ara, la partita si mette subito nel migliore dei modi per i padroni di casa, che al 2' sono già in vantaggio grazie a Corazza, che con l'aiuto di una deviazione segna l'1-0 in favore della formazione di Motta. I romagnoli, però, non accusano più di tanto il colpo e vanno vicini al pareggio con il diagonale di Bumbu che sfiora il palo alla destra di Skorupski. Gli ospiti ci provano poi nella ripresa con Francesconi che accarezza la traversa e l'1-1. Al 78', Motta chiude la partita grazie alle carte dalla panchina: tra queste c'è infatti Zirkzee, che prende il posto di Arnautovic e due minuti dopo trova il definitivo 2-0 grazie alla finta con tiro su Prestia che sorprende Pisseri. L'ultima emozione è una conclusione dal limite di Dominguez respinta dal portiere ospite. Il Bologna attende ora la sua avversaria: sarà una tra Verona e Ascoli. Poi, eventualmente, l'Inter detentrice del titolo.