Buffon, caccia al record in Coppa Italia: insegue… Mancini

Gianluigi Buffon insegue un altro record. Il portiere della Juventus, già protagonista di tantissimi successi nella sua carriera da professionista, vuole alzare al cielo un altro titolo, quello che lo farebbe diventare il più vincente anche in Coppa Italia.

Come ricorda Repubblica, Buffon insegue il numero 6, ovvero quello che gli farebbe superare Roberto Mancini per numero di Coppa Italia vinte. Cinque fino a oggi i successi conquistati, gli stessi dell’attuale ct azzurro. Ecco perché il portierone vuole battere il Milan in semifinale e poi conquistare il trofeo contro la vincente di Napoli e Inter. Per lui sarebbe una doppia gioia e… un nuovo record da mettere in bacheca.