Buffon decisivo in Coppa Italia, la Juventus lo esalta: “Non ci sono parole per descriverlo”

Titolare e protagonista della sfida in Coppa Italia. Gianluigi Buffon si prende la scena, oltre alla porta della Juventus. L’estremo difensore bianconero, autore di un’ottima prova, ha aiutato i suoi a passare il turno contro la Roma. Diversi interventi e anche un quasi miracolo sulla conclusione ravvicinata di Florenzi.

Fatta eccezione per sfortunata deviazione sulla conclusione di Under, poi terminata in rete, Buffon ha fatto vedere di che pasta è fatto. La stessa Juventus ha ripercorso alcuni momenti della gara pubblicando gli scatti del portiere sulla pagina Instagram: “Aiuatateci a descriverlo. Noi non abbiamo più parole. Un1co!”, ha scritto la società sul social network. Tanti i messaggi in risposta, quasi tutti di grande ammirazione. Eterno!