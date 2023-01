Buffon, l’agente: “Miracolo su Dzeko? Ha sempre fatto queste parate”

"Quello che ha fatto a San Siro è sorprendente. Il gol di Acerbi? Il cross di Dimarco era un missile: impossibile andarci in presa. Lui quella palla l’ha respinta quasi al limite dell’area, fatalità ha voluto che sia caduta proprio sulla testa di Acerbi che, arrivando in piena corsa, è riuscito a colpire il pallone in modo da riuscire a scavalcare Gigi", ha detto il procuratore del portiere.

Poi, analizzando la parata importante su Dzeko: "Non parlerei di miracolo perché Gigi ha sempre fatto quel tipo di parate. Lui è un portiere “di posizione”, diverso per caratteristiche da Onana, che non ha mai perso i riflessi straordinari che gli ha regalato madre natura. Però sono convinto che se si accorgesse che il fisico non dovesse più rispondere, smetterebbe subito".