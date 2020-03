Burioni attacca la Lega: “Follia giocare a porte aperte Juve-Milan”

‘Continua a tenere banco la querelle riguardante le modalità dello svolgimento della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Il medico e virologo Roberto Burioni si mostra estremamente critico nei confronti della Lega Calcio per aver autorizzato l’apertura dello stadio ai tifosi. Il dottore si è sfogato via Twitter: ‘Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo Stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini”. Un duro attacco nei confronti della Lega, che è intenta a valutare ogni ipotesi. Al momento la partita dovrebbe svolgersi regolarmente con le porte aperte: non saranno ammessi solamente i tifosi delle aree colpite dal contagio.