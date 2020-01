Cagliari, Maran: “Con l’Inter per giocarcela, dobbiamo ritrovare ferocia”

Vigilia di Coppa Italia per il Cagliari, reduce da quattro ko consecutivi in campionato. I sardi, nella serata di domani, faranno visita all’Inter di Antonio Conte. Una gara che il tecnico Rolando Maran, ai canali ufficiali del club, ha così presentato.

INTER – “Andremo a Milano per giocarci le nostre carte, siamo orgogliosi di essere arrivati a questo punto della competizione. Per noi è un momento particolare, ma siamo comunque sesti in classifica. Loro fanno della solidità il loro punto di forza, concedono poco e hanno grande fisicità. Noi cercheremo di non fare una partita di attesa, non rientra nelle nostre corde”.

FORMAZIONE – “Sceglierò la formazione anche in base a ciò che vedrò nella rifinitura di domani. Turnover? Non sarà completo, cercherò di mettere in campo una squadra che possa giocarsi il passaggio del turno. Le scelte, in ogni caso, non saranno condizionate dalla gara di Brescia. Cragno? E’ vicino ad un recupero completo, ma quest gara arriva troppo presto: deve effettuare ancora l’ultimo controllo e con noi ha fatto pochi allenamenti”.

MOMENTO – “Dopo una lunga serie positiva ci sta di subire una flessione, soprattuto mentale. Dobbiamo tornare a quella ferocia che fin qui ci aveva contraddistinto”.