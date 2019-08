Cagliari, Maran: “Una gioia avere una rosa così competitiva, ogni partita una finale”

In vista del match di domani contro il Chievo, valido per il Terzo Turno della Coppa Italia, queste le parole in conferenza stampa del tecnico del Cagliari Rolando Maran: “Bisogna sottolineare il lavoro svolto dal presidente Giulini, che ha investito tanto per mettermi a disposizione una squadra dal notevole tasso tecnico e per me è una gioia. Volevamo arrivassero giocatori motivati e così è stato, alcuni sono giunti da noi a preparazione già iniziata, ma certi sono giocatori possono anche essere pronti in meno tempo. Gli obiettivi della prossima stagione? Procedono di pari passo con la mentalità messa in campo, i ragazzi devono sapere quello che vogliono: non basta giocare le partite, bisogna anche viverle ed affrontarle come fossero finali. Solo così si può crescere”.