Cagliari, Mazzarri: “Ci riabituiamo alla vittoria, anche se in Coppa Italia”

Walter Mazzarri analizza la serata del 3-1 al Cittadella ma guarda ad ampio spettro al momento rossoblù

"Ci riabituiamo alla vittoria, anche se in Coppa Italia, ed è una sensazione significativa. Vedremo sabato, contro l'Udinese, quanto saremo capaci di dare seguito a questa piccola boccata d'aria e ottenere un risultato importante. A Milano mi sono arrabbiato molto perché abbiamo fatto tre passi indietro rispetto alle precedenti gare in cui si erano visti segnali incoraggianti e risultati positivi. Tra tre giorni servirà un atteggiamento diverso, in primis dal punto di vista della combattività e dell'intensità, poi chiaramente tutto passerà anche per l'aspetto tecnico e tattico. Ci siamo guardati in faccia, ci siamo confrontati, servirà lo spirito visto contro Torino, Verona, Sassuolo per ambire a conquistare i tre punti".