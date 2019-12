Cagliari-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Si sono incontrate lunedì sera nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A, si ritrovano una contro l’altra a distanza di soli tre giorni per il Quarto Turno di Coppa Italia, peraltro sempre nello stesso stadio. Parliamo di Cagliari e Sampdoria, che alle ore 21 scenderanno in campo alla Sardegna Arena con in palio un posto agli ottavi di finale, dove ci sarà l’Inter di Conte a gennaio. In campionato, fu vittoria clamorosa dei sardi per 4-3, dopo che erano passati in svantaggio per 3-1.

Nelle formazioni tante le seconde linee messe in campo dagli allenatori: Maran sceglie il match winner di lunedì Cerri titolare al fianco di Ragatzu, in difesa gioca Walukiewicz vicino a Klavan. Ranieri, invece, lascia a riposo Quagliarella e decide per il tandem d’attacco Caprari-Maroni; Leris esterno di centrocampo, in difesa c’è l’ex Spezia Augello terzino sinistro.

Ecco le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Castro, Oliva, Ionita; Deiola; Ragatzu, Cerri. All. Maran

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Chabot, Murillo, Augello; Leris, Vieira, Linetty, Thorsby; Caprari, Maroni. All. Ranieri