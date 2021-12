Cagliari sorride in coppa: eliminato il Cittadella e agli ottavi il Sassuolo

Cagliari ritrova la vittoria che in questa stagione mancava dal 17 ottobre in Serie A con la Sampdoria

Il Cagliari deludente in campionato si riscatta in Coppa Italia conquistando il pass per gli ottavi di finale dove affronterà il Sassuolo. I sardi hanno battuto all'Unipol Arena il Cittadella con il punteggio di 3-1. I sardi in vantaggio con Deiola di testa che ha raccolto in area un cross di Zappa. Poi il raddoppio di Ceter su respinta corta di Maniero. Nella ripresa a segno Gaston Pereiro su un'altra parata incerta del portiere del Cittadella. Per i veneti a segno Donnarumma con una bella conclusione dalla distanza. Finale senza sofferenza per il Cagliari. Tutto facile stasera per la squadra di Mazzarri che raccoglie una buona dose di entusiasmo per riversarlo in campionato sabato prossimo contro l'Udinese.