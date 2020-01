Candreva e Barella impongono l’alt alla Fiorentina e spingono l’Inter in semifinale

L’Inter accede alla semifinale di Coppa Italia avendo battuto con il risultato di 2-1 la Fiorentina. In gol Candreva al 44’ poi pareggio di Caceres al 60’ e rete conclusiva di Barella al 67’. Match giocato bene dai nerazzurri che nella ripresa hanno vinto il confronto grazie alla qualità immensa in mezzo al campo e in attacco. Ottima la prova di Barella ma bene anche al debutto Eriksen. In avanti Lautaro sempre pericoloso. La Fiorentina ha fatto meglio nel primo tempo ma nella ripresa si è abbassata troppo subendo la pressione dell’Inter. Adesso la squadra di Conte affronterà in semifinale il Napoli. Match di andata il 12 febbraio e ritorno il 4 marzo.

CRONACA – Partenza ad alto ritmo a San Siro con una Fiorentina viva e con personalità. Lorila al 5’ ha sfiorato il gol con un bel diagonale. Tre minuti dopo l’Inter si è fatta pericolosa con Sanchez il cui colpo di testa è stato bloccato a terra da Terracciano. I nerazzurri sono ripartiti spesso in velocità anche se Lukaku non è mai arrivato dalle parti del portiere viola. Al 29’ Vecino ha concluso bene ma ancora una volta l’estremo difensore toscano ha neutralizzato. La Fiorentina si è smarrita nel finale della prima frazione di gioco e l’Inter sostenuta da un grande Candreva ha realizzato allo scadere il gol del vantaggio dei padroni di casa. L’esterno ex Lazio si è inserito centralmente e poi sfruttando un rimpallo tra Ceccherini e Lautaro, ha concluso da due passi a porta vuota vista l’uscita di Terracciano sull’argentino. Primo tempo con tanto equilibrio in campo ma nerazzurri più pericolosi dopo il pericolo scampato in avvio. Fiorentina che si è sgonfiata col passare dei minuti.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa l’Inter è partita forte sfiorando il raddoppio al 50’ con Lautaro. Al 57’ Vecino di testa manda il pallone nell’angolino basso ma Terracciano si distende e devia in angolo con un allungo prodigioso. Grande intensità nel primo quarto d’ora con la Fiorentina che si è fatta pericolosa in contropiede con una conclusione di Lirola. Poi il pareggio della Viola al 59’ con Caceres che di testa sugli sviluppi di un corner trova il tempo di liberarsi e salire sulla testa di Lautaro e battere Handanovic. Nel migliore momento dell’Inter è arrivato il pari dei toscani. Ma Vlahovic al 63’ ha avuto una grande occasione per la rimonta ma il tiro della punta viola è stato deviato in angolo da uno straordinario Handanovic. Al 22’ Inter nuovamente in vantaggio con una superba conclusione dalla distanza di Barella che con coordinazione da vero fuoriclasse ha tenuto basso il pallone trovando l’angolo alla destra dell’incolpevole Terracciano. Conte ha messo in campo Eriksen e dopo Moses entrambi al debutto in maglia nerazzurra disegnando un 3-5-2. Iachini ha spedito in campo a 10’ dalla fine Riccardo Sottil al posto di uno spento Chiesa. L’Inter ha contenuto le sfuriate finali della Fiorentina grazie anche ad un grandissimo Barella onnipresente in mezzo al campo. Eriksen subito in partita e dopo uno scambio con Lukaku ha messo a tu per tu Lautaro con Terracciano ma gol annullato per fuorigioco. L’Inter vince e si guadagna la semifinale di Coppa Italia con il Napoli: andata il 12 febbraio e ritorno il 4 marzo.

TABELLINO

INTER-FIORENTINA 2-1

Marcatori: 44′ Candreva (I), 60′ Caceres (F), 67′ Barella (I).

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 87 Candreva (11 Moses 74′), 8 Vecino, 23 Barella, 15 Young; 7 Sanchez (24 Eriksen 66′); 10 Lautaro, 9 Lukaku (30 Esposito 88′).

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 31 Pirola, 32 Agoume, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi, 37 Skriniar.

Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 22 Caceres; 21 Lirola (18 Ghezzal 85′), 24 Benassi, 78 Pulgar, 5 Badelj (63 Cutrone 56′), 29 Dalbert; 25 Chiesa (11 Sottil 80′), 38 Vlahovic. A disposizione: 69 Dragowski, 33 Brancolini, 6 Ranieri, 15 Olivera, 16 Eysseric, 19 Montiel, 23 Venuti, 27 Zurkowski, 93 Terzic.

Allenatore: Giuseppe Iachini.

Ammoniti: Caceres (F), Dalbert (F), Sottil (F).

Note: ammonito Giuseppe Iachini (F)

Recupero: 1′ – 3′.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Del Giovane, Prenna.

Quarto Uomo: La Penna.

VAR e Assistente VAR: Mazzoleni, Lo Cicero.