Cannavaro avvisa il Napoli: “Cristiano Ronaldo non resta a secco due gare di fila…”

Fabio Cannavaro ha commentato la finalissima tra Juventus e Napoli di Coppa Italia prevista per mercoledì 17 giugno. L’attuale mister del Guangzhou ha detto la sua ai microfoni del Corriere dello Sport sottolineando quali saranno i giocatori chiave della sfida.



ATTENTI A QUEI DUE – “Chi vincerà la finale? Io dico 50% a testa”, ha esordito Cannavaro. “Non lo dico perché sono diplomatico, ma perché lo penso davvero: è così, le finali non hanno favorite, le possono determinare piccoli dettagli. E poi adesso non è proprio il caso di sbilanciarsi, ne sappiamo ancora poco, le incognite sono tantissime. Neanche un allenatore è in grado di leggere la condizione dei propri uomini. Diciamo che la Juventus rispetto al Napoli ha l’obbligo di fare la partita. E anche di vincere”. E sui giocatori che potrebbero fare la differenza: “Chi saranno i protagonisti? Insigne per il Napoli e Cristiano Ronaldo per la Juventus. Perché Lorenzo ha la capacità di spaccare la partita anche da solo; e perché CR7 non resta mai due gare di seguito senza segnare”.

