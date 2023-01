Clamoroso al Maradona: la Cremonese elimina il Napoli ai rigori (7-6)

Il Napoli che aveva tramortito la Juventus vincendo 5-1, stasera agli ottavi di Coppa Italia è caduto contro la piccola Cremonese ai calci di rigore uscendo clamorosamente dalla competizione. Ai quarti adesso ci vanno i grigiorossi che sfideranno la Roma. Pickel porta in vantaggio la Cremonese su assist di Okereke. Il Napoli spinge alla ricerca del pareggio e lo trova al 33' con Juan Jesus che risolve una mischia in area. Tre minuti più tardi Zerbin pennella per la testa di Simeone che batte ancora Carnesecchi. Nella ripresa Afena Gyan trova il pari all'87'. Cremonese che resta in dieci per l'espulsione di Senicola al 100' ma si difende bene. Si va ai rigori ed è decisivo l'errore di Lobotka. Vince la Cremonese ed esulta sotto il nubifragio di Napoli. Una vera e propria impresa, da vittima sacrificale a squadra eroica, la Cremonese strappa un'incredibile qualificazione e la prima di Ballardini sulla panchina grigiorossa è trionfale.