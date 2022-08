Colpo Cittadella a Lecce: Tounkara doppietta e passaggio del turno

Trentaduesimi di Coppa Italia molto spettacolari allo stadio di Via del Mare. A passare il turno è stato a sorpresa il Cittadella che ha superato per 3-2 i padroni di casa del Lecce. Non sono bastati 90 minuti alle due squadre per ottenere il passaggio del turno. Tempi regolamentari conclusi sull'1-1 con la rete del giallorosso Strafezza nella ripresa e poi pareggio di Asencio. Nei supplementari uno due del Cittadella con i gol di Tounkara al 93' e al 100'. Poi l'ex Spal Lorenzo Colombo ha accorciato al 106'. Nei minuti finali grande bagarre con il Lecce che ha spinto senza riuscire a trovare il pareggio utile almeno per allungare la partita ai rigori. Il Cittadella adesso sfiderà la Sampdoria ai sedicesimi di Coppa Italia.