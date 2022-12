Coppa Italia, a 100 anni dalla vittoria del Vado amichevole celebrativa

A 100 anni di distanza dalla prima Coppa Italia nazionale della FIGC, che fu vinta nel 1922 dal Vado grazie al successo (1-0) nella finale con l’Udinese, il Comune di Vado Ligure in collaborazione con la LND Liguria organizzerà giovedì 8 dicembre una gara per celebrare quella storica sfida.

Vado e Udinese si ritroveranno in campo alle ore 11 di giovedì allo stadio Chittolina di Vado Ligure (ingresso gratuito): da una parte i rossoblù liguri, che militano nel campionato di Serie D (sono nelle prime posizioni del Girone A), dall’altra i bianconeri friulani, che parteciperanno con una formazione mista di giocatori della Primavera e della prima squadra.

“Abbiamo colto con grande piacere l’invito del Comune di Vado Ligure affinché si potesse celebrare questo storico evento”, sottolinea Giulio Ivaldi, vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti e numero uno del Comitato ligure FIGC-LND. “È un orgoglio per noi avere il nome del Vado nell’albo d’oro della Coppa Italia, come primo storico vincitore. Ringraziamo l’Udinese che ha voluto, nonostante le difficoltà operative e di calendario, trovare gli spazi per poter essere presente e festeggiare questo speciale compleanno”.