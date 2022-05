Coppa Italia, a Ferrara la finale Juve-Roma. Le dichiarazioni delle calciatrici

Domenica alle 14.15 (diretta su LA7 e TimVision) bianconere e giallorosse si affrontano per la prima volta in una finale.

Redazione ITASportPress

Da una parte la voglia di conquistare il decimo titolo della storia del club, dall’altra la speranza di dare seguito al successo ottenuto un anno fa a Reggio Emilia. Manca sempre meno all’atto conclusivo della Coppa Italia, che si disputerà domenica alle 14.15 (diretta su La7 e TimVision) allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara e che vedrà protagoniste Juventus e Roma. Le campionesse d’Italia in carica sfidano le detentrici del trofeo, due squadre che si affrontano per la prima volta in finale con l’obiettivo chiudere la stagione - fin qui ottima per entrambe - nel migliore dei modi.

Si tratterà dell’undicesimo confronto tra le due squadre, otto dei quali sono terminati con la vittoria delle bianconere, intenzionate a riportare a Torino la Coppa Italia, bissando il trionfo del 2019. Anche le giallorosse puntano a uno storico bis e cercheranno di battere per la seconda volta la Vecchia Signora, dopo il 2-1 ottenuto nella semifinale d’andata della scorsa edizione della competizione che, di fatto, spalancò alla formazione di Bavagnoli le porte del Paradiso calcistico.

Prima di iniziare e condividere l’avventura europea con la Nazionale, Sara Gama ed Elisa Bartoli si ritroveranno in campo da avversarie. “La rivalità tra le due squadre esiste - dichiara la capitana della Juventus - ma naturalmente quando indossiamo la maglia dell’Italia siamo un unico grande gruppo con un obiettivo in testa: dare il massimo per portare in alto il nome del nostro Paese”. Un concetto condiviso anche dalla capitana giallorossa: “Viviamo questa rivalità con sportività e voglia di dare un grande spettacolo. Con molte di loro ci conosciamo praticamente da una vita e abbiamo raggiunto traguardi importanti in azzurro. C'è tanto rispetto e amicizia, com'è giusto che sia”.

Sulla finale le due calciatrici hanno le idee chiare. “Abbiamo fatto un lungo percorso per arrivare fin qui - aggiunge Gama - è stata una grande stagione e ora abbiamo l’opportunità di conquistare un nuovo trofeo. Loro hanno calciatrici importanti che abbinano qualità e dinamismo, dovremo stare attente ma la prima cosa da fare sarà concentrarsi su noi stesse, allenarsi bene in questi giorni che mancano per arrivare a Ferrara ed essere pronte a dare tutto contro le campionesse in carica. Dovremo curare ogni dettaglio”.

“Vincere la Coppa Italia è stata un’emozione grandissima - questo il commento di Bartoli - il primo trofeo con la maglia della Roma è stato qualcosa di magico. Sicuramente ripetersi quest'anno sarebbe stupendo. Stiamo cercando di lavorare al meglio e stare serene. Ripercorrendo mentalmente questi quattro anni possiamo dire che ci siamo sempre avvicinate un po' di più a loro, anno dopo anno, attraverso l'umiltà, il sacrificio, la determinazione e il coraggio. E questi devono essere gli ingredienti per continuare a puntare in alto”.

Per questo importante appuntamento Juventus e Roma potranno contare sulla spinta del pubblico e dei propri tifosi. Al momento per la finale – che sarà preceduta dall’esibizione di Fellow, con l’artista astigiano che canterà l’inno di Mameli prima dell’ingresso in campo delle squadre - sono stati staccati circa 4mila biglietti, un dato destinato a crescere nei tre giorni che ci separano dall’inizio della sfida. Il costo dei tagliandi è di 7 euro (5 euro + diritti di prevendita), mentre gli Under 14 potranno assistere al match pagando il tagliando al prezzo ridotto di 2 euro.