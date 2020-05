Coppa Italia a rischio: ecco cosa succede se salta la competizione

La Serie A in bilico e con lei anche la Coppa Italia. Il futuro del calcio italiano è in dubbio a causa dell’emergenza coronavirus che ha messo in ginocchio l’intero Paese e tutti i settori, compreso lo sport.

La ripresa dei massimi tornei di calcio è in forte dubbio ed in modo particolare, in Italia, la ripartenza della Coppa Italia rischia di non esserci. Infatti, a seguito dell’assemblea di Lega dello scorso venerdì ci sarebbero due possibili date per la ripartenza, che si portano dietro due diversi ipotesi di scenari molto differenti tra loro: si potrebbe ricominciare il fine settimana del 13-14 giugno, oppure quello del 20-21. Il punto, però, non è nella settimana di slittamento tra le due date, bensì quello che comportarebbe allungare i tempi: ovvero dire addio, definitivamente, alla Coppa Italia. Nel caso in cui si possa ripartire nella prima data, il campionato potrebbe concludersi il 1° agosto i recuperi il 17 giugno. Così la finale di Coppa Italia sarebbe fissata per il 22 luglio. Con la seconda possibilità, invece, i recuperi andrebbero al 24 giugno, ultima giornata sempre il 1° agosto ma senza l’opportunità di inserire la finale di coppa.

Un’ipotesi che potrebbe comportare cambiamenti anche in ottica qualificazione in Europa League. Se la Coppa Italia dovesse essere sospesa, infatti, la settima classificata in Serie A sarebbe direttamente qualificata.