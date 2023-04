Juventus contro Inter, quanto vale l’accesso alla finale di Coppa Italia

Primo round delle semifinali di Coppa Italia. Questa sera Juventus e Inter daranno il via alla partita di andata all'Allianz Stadium. Entrambe le squadre puntano alla vittoria del trofeo. Da un punto di vista economico a quanto ammonta l'accesso alla finale? Innanzitutto c'è da specificare che chi raggiungerà la finale di Coppa Italia prenderà sicuramente parte alla nuova Supercoppa (le prime due in Serie A più le due finaliste di Coppa), in programma nel gennaio 2024 in Arabia Saudita.