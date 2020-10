Coppa Italia, accoppiamenti, orari e copertura tv del terzo turno

La Lega Serie A ha reso noti accoppiamenti e orari del terzo turno eliminatoria di Coppa Italia: entrano in scena anche formazioni del massimo campionato, in particolare chi si è classificato dal nono posto in poi nella scorsa stagione. Apre il programma il triplo anticipo del martedì, con Sampdoria-Salernitana che sarà trasmessa da RaiSport, mentre il giorno dopo in diretta tv andranno Torino-Lecce ed Hellas Verona-Venezia.

COPPA ITALIA 2020/2021 3° TURNO ELIMINATORIO

Cagliari-Cremonese mercoledì 28/10 Ore 15.00

Hellas Verona-Venezia mercoledì 28/10 Ore 17.00 Raisport•Hd

Parma-Pescara mercoledì 28/10 Ore 18.00

Cosenza-Monopoli mercoledì 28/10 Ore 15.00

Benevento-Empoli mercoledì 28/10 Ore 16.00

Brescia-Perugia mercoledì 28/10 Ore 16.00

Cittadella-Spezia mercoledì 28/10 Ore 15.00

Bologna-Reggina martedì 27/10 Ore 15.00

Udinese-L.R. Vicenza mercoledì 28/10 Ore 18.00

Fiorentina-Padova mercoledì 28/10 Ore 18.00

Torino-Lecce mercoledì 28/10 Ore 14.00 Raisport•Hd

Virtus Entella-Pisa martedì 27/10 Ore 15.00

Crotone-SPAL mercoledì 28/10 Ore 17.00

Pordenone-Monza martedì 27/10 Ore 18.00

Sampdoria-Salernitana martedì 27/10 Ore 17.00 Raisport•Hd

Genoa-Catanzaro mercoledì 28/10 Ore 17.00