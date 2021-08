Coppa Italia, ascolti bassi: su Mediaset 500 mila spettatori medi a gara

La tv di Cologno Monzese ha acquisito i diritti della manifestazione per il prossimo ciclo triennale, dal 2021 al 2024

La Coppa Italia dopo essere stata per anni trasmessa dalla Rai da questa stagione è passata a Mediaset che trasmette tutti i match in esclusiva assoluta fino al 2024 per 48,2 milioni di euro a stagione. Cifra superiore ai 35 milioni relativi al triennio 2018-2021 e più che raddoppiati rispetto ai 22 milioni del 2015-2018. Tutte le partite dei trentaduesimi di finale si sono giocate e sono state trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset e tutte in live streaming su Mediaset Infinity. L’emittente di Berlusconi ha mostrato in chiaro su Italia 1 e Canale 20 le seguenti sfide: Pordenone-Spezia, Genoa-Perugia, Udinese-Ascoli, Fiorentina-Cosenza, Benevento-Spal, Cittadella-Monza, Verona-Catanzaro, Cagliari-Pisa, Empoli-Vicenza, Parma-Lecce, Venezia-Frosinone, Torino-Cremonese, Crotone-Brescia, Bologna-Ternana, Salernitana-Reggina, Sampdoria-Alessandria.