Coppa Italia, avanti Ternana, Perugia e Alessandria

Sfide molto ricche di emozioni in questo turno preliminare di Coppa Italia

Si sono disputati questa sera tre partite del turno preliminare di Coppa Italia. Dopo il Catanzaro che ieri ha eliminato il Como ai rigori guadagnandosi l'Hellas Verona, stessa sorte è toccata all'Avellino estromesso dalla Ternana dopo i tiri dal dischetto. Al 120' 1-1 con gol di D'Angelo nel primo tempo per gli irpini e di Falletti nella ripresa per gli umbri. Rocambolesca la serie dei penalty che ha visto gli ospiti dell'Avellino portarsi addirittura sul 3-0, poi una parata di Iannarilli e due pali hanno consentito a Furlan di segnare il rigore decisivo, dopo quelli di Pettinari, Mazzocchi e Salzano. La squadra di Lucarelli sfiderà adesso il Bologna ai 32esimi di finale. Passa anche il Perugia che ha battuto in casa il Sudtirol per 1-0 con un gol di Carretta al 47'. Per gli umbri il 13 agosto ci sarà il Genoa in Coppa Italia. Infine nell'ultimo match in programma stasera, non è riuscito al Padova di riscattarsi contro l'Alessandria che pochi giorni fa ha battuto i veneti nella finale playoff. Ai supplementari con un gol al 102' di Corazza e poi di Orlando al 106' i piemontesi hanno passato il turno. Il Padova all'Euganeo ha giocato in 9 uomini per lungo tempo per le espulsioni di Chiricò e Dalla Latta. Sampdoria-Alessandria il 16 agosto per il secondo turno preliminare.