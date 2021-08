Coppa Italia, avanti Verona e Cagliari che eliminano Catanzaro e Pisa

Scaligeri e isolani già 3-0 nel primo tempo contro avversari di categorie inferiori

Redazione ITASportPress

Compito assai agevole per Verona e Cagliari che hanno battuto nel match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia rispettivamente Catanzaro per 3-0 e Pisa per 3-1.

L’Hellas Verona si è così aggiudicato il passaggio ai 16esimi di finale della Coppa Itali 2021/22, sfida nella quale affronterà la vincente della sfida tra Empoli e Vicenza. Venendo alla cronaca, ottimo inizio per gli uomini di Di Francesco che, da subito aggressivi, riescono ad imporre il proprio gioco agli avversari. Il primo pericolo creato dai gialloblù è al 6’, quando Zaccagni riceve da Veloso e conclude, ma il suo tiro si spegne sul fondo alla sinistra di Branduani.

L’insistita manovra gialloblù crea occasioni a ripetizione: all’8’ Cancellieri se ne va sulla destra ma viene fermato prima di poter concludere e al 10’ Barak serve al centro per Tameze ma il suo tiro centrale trova l’opposizione di Branduani. Il primo ed unico squillo nel primo tempo del Catanzaro arriva al 18’ quando Gatti si mette in proprio sulla fascia sinistra e crossa verso il centro dell’area, con il pallone che però va a spegnersi lentamente sull’out opposto.

Il continuo possesso palla dei padroni di casa trova finalmente la via della rete al 23’: da calcio d’angolo Zaccagni tocca per Veloso che crossa in area dove Günter di testa sigla la sua prima rete in maglia gialloblù. Il raddoppio dell’Hellas arriva poi con Cancellieri che, imprendibile in velocità sulla fascia destra, al 33’ mette al centro e trova l’autorete di Fazio sulla quale Branduani nulla può. E’ un Verona in pieno controllo del match quello che al 41’ segna anche il terzo gol della partita: Kalinic si conquista un’ottima punizione dai 25 metri che Lazovic trasforma in rete con uno splendido destro all’angolino.

Nella ripresa parte meglio il Catanzaro che in un paio di occasioni cerca di impensierire Pandur senza mai, però, essere davvero pericoloso. Con il Verona in pieno controllo della gara, Di Francesco sfrutta tutti e 5 i cambi per far mettere minuti nelle gambe ai suoi. Al 22’ entrano Magnani e Casale per Günter e Barak e al 32’ Cancellieri, Tameze e Kalinic fanno spazio a Ilic, Hongla e Di Carmine.

L’Hellas gestisce il risultato fino al triplice fischio di Pairetto senza mai subire i rari contropiedi del Catanzaro e si aggiudica così il passaggio ai 16esimi di finale della Coppa Italia 2021/22, nei quali affronterà la vincitrice della sfida tra Empoli e Vicenza.

La prossima sfida vedrà impegnato l’undici di Di Francesco nell’esordio assoluto nel Campionato di Serie A TIM, sabato 21 agosto alle ore 18.30, allo stadio ‘Bentegodi’.

HELLAS VERONA - CATANZARO 3-0

Reti: 23' pt Günter, 33' pt Fazio (aut), 41' pt Lazovic

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Günter (dal 22' st Magnani), Ceccherini; Cancellieri (dal 32' st Ilić), Veloso, Tameze (dal 22' st Hongla), Lazovic; Barak (dal 22' st Casale), Zaccagni; Kalinic (dal 32' st Di Carmine)

A disposizione: Borghetto, Berardi, Amione, Cetin, Bessa, Frabotta, Ragusa

Allenatore: Eusebio Di Francesco

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando (dal 23' st Bearzotti), Vandeputte, Cinelli (42' st Risolo), Carlini (42' st Schimmenti), Gatti (dal 1' st Porcino); Bombagi (dal 1' st Verna), Vazquez A disposizione: Mittica, Tentardini, De Santis, Ortisi, Welbeck, Megna,

Allenatore: Alberto Villa

Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino)

Assistenti: Cecconi (Sez. AIA di Empoli), Sechi (Sez. AIA di Sassari)

NOTE. Ammonito: Günter 21' pt. Spettatori: 1.784

A Cagliari isolani che hanno archiviato la partita nel primo tempo con tre gol ai nerazzurri.

TABELLINO

CAGLIARI-PISA 3-1

CAGLIARI (3-5-2). Cragno; Walukiewicz, Godin (31′ st Ceppitelli), Carboni (31′ st Lykogiannis); Zappa, Strootman, Deiola, Marin (49′ st Altare), Dalbert; Pavoletti (41′ st Pereiro), Joao Pedro (41′ st Simeone). A disposizione: Aresti, Radunovic; Biancu, Oliva, Cerri, Ceter, Obert. Allenatore Semplici.

PISA (4-3-1-2). Nicolas; Berra, Caracciolo, Hermannsson, Birindelli (19′ st Leverbe); De Vitis, Quaini (1′ st Marin), Gucher (16′ st Masucci); Sibilli (36′ st Mastinu); Marsura, Lucca (16′ st Touré). A disposizione: Livieri, Dekic; Cohen, Fischer, Izzillo, Cisco, Piccinini. Allenatore D’Angelo.

Arbitro. Gianluca Manganiello di Pinerolo (Dei Giudici-Grossi). 4° uomo Di Graci. Var Mariani; AVar Margani

Reti. 28′ pt Marin, 36′ pt Godin, 48′ pt Deiola, 22′ st Masucci

Note. Ammoniti Zappa, Touré, Marin. Recupero 4′ pt; 5′ st